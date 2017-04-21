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СМИ: премьер Японии решил отменить визиты в ряд европейских стран
Фото: © EPA/MAURIZIO BRAMBATTI
Европейское турне премьер-министра Японии Синдзо Абэ сократится, он посетит только Россию и Великобританию. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на газету "Иомиури".
Предполагалось, что Абэ посетит Россию 27-28 апреля, затем Великобританию, а после этого Норвегию, Данию, Финляндию и Швецию. Его возвращение в Японию было запланировано на 3 мая.
Решение сократить турне было принято из -за осложнения обстановки на Корейском полуострове.
Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что во время встречи с президентом России Владимиром Путиным он планирует обсудить проблему КНДР.
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