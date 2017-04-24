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Парижская полиция газом разгоняла протестующих против президентских выборов
Демонстранты выступили против выборов во Франции, поскольку считают их "политическим маскарадом", сообщило видеоагентство Ru tly. Протестующие на площади Бастилии несколько раз кидали в полицию палки и пустые бутылки. Некоторые участники акции разбивали витрины магазинов, другие возводили баррикады на улице.
В ходе беспорядков пострадал по меньшей мере один из демонстрантов.
Аналогичный митинг протеста против выборов "Ночь баррикад" прошел в субботу 22 апреля. Тогда на акцию вышли свыше 2 тысяч человек. Полиция разогнала их при помощи слезоточивого газа.
Первый тур президентских выборов прошел во Франции 23 апреля. По предварительным данным, во второй тур проходят Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен
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