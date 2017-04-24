Парижская полиция газом разгоняла протестующих против президентских выборов

Демонстранты выступили против выборов во Франции, поскольку считают их "политическим маскарадом", сообщило видеоагентство Ru tly. Протестующие на площади Бастилии несколько раз кидали в полицию палки и пустые бутылки. Некоторые участники акции разбивали витрины магазинов, другие возводили баррикады на улице.

В ходе беспорядков пострадал по меньшей мере один из демонстрантов.

Аналогичный митинг протеста против выборов "Ночь баррикад" прошел в субботу 22 апреля. Тогда на акцию вышли свыше 2 тысяч человек. Полиция разогнала их при помощи слезоточивого газа.