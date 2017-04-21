Главное сейчас
-
«Порошенко хуже Януковича»: украинские активисты захватили здание НАБУ
-
Аваков ответил Скрипке на слова про украинский язык и гетто
-
МИД Черногории ответил Захаровой на слова об антироссийских настроениях
-
Рассчитан ущерб от крупнейшего в истории США разлива нефти
-
У Владимира Соловьева похитили крупную сумму денег
Главные события у вас в почте
Вучич победил на выборах президента Сербии с результатом 55,08%
Фото: Александар Вучич © EPA/DJORDJE SAVIC
Действующий премьер-министр Александар Вучич одержал победу на выборах президента Сербии с результатом 55,08%. Таковы окончательные данные, которые были утверждены на заседании Республиканской избирательной комиссии (РИК).
"Согласно окончательным результатам президентских выборов, кандидат правящей коалиции Александар Вучич набрал 55,08% голосов", - говорится в сообщении РИК.
Оставить комментарий