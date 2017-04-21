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ТАСС

Вучич победил на выборах президента Сербии с результатом 55,08%

Вучич победил на выборах президента Сербии с 55,08% голосов
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Действующий премьер-министр Александар Вучич одержал победу на выборах президента Сербии с результатом 55,08%. Таковы окончательные данные, которые были утверждены на заседании Республиканской избирательной комиссии (РИК).
"Согласно окончательным результатам президентских выборов, кандидат правящей коалиции Александар Вучич набрал 55,08% голосов", - говорится в сообщении РИК.
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