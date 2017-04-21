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США готовят обвинения для ареста Джулиана Ассанжа

США готовят обвинения для ареста Джулиана Ассанжа
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CNN сообщает о том, что США готовят обвинения для того, чтобы добиться ареста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
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В мире США
Wikileaks
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