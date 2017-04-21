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Фийон после атаки на полицию в Париже хочет отложить выборы
Экс-премьер Франции и лидер «Республиканцев» Франсуа Фийон после атаки на полицейских в Париже предлагает отложить выборы.
По данным социологов, Фийон в гонке за президентское кресло существенно отстает от лидера движения «Вперед!» Эммануэля Макрона и представителя «Национального фронта» Марин Ле Пен.
Последний опрос O inionway прочит Фийону в предстоящем через пару дней первом туре выборов лишь 20%, тогда как Макрону - 23%, а Ле Пен - 22%.
«С учетом контекста мы не должны сегодня и завтра продолжать предвыборную кампанию, поскольку нужно проявить солидарность с полицейскими», — сказал Фийон в эфире France 2.
В четверг вечером предполагаемый террорист обстрелял патрульную машину полиции, после чего ответным огнем был ликвидирован.
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