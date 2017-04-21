Фийон после атаки на полицию в Париже хочет отложить выборы

Экс-премьер Франции и лидер «Республиканцев» Франсуа Фийон после атаки на полицейских в Париже предлагает отложить выборы.

Последний опрос O inionway прочит Фийону в предстоящем через пару дней первом туре выборов лишь 20%, тогда как Макрону - 23%, а Ле Пен - 22%.

«С учетом контекста мы не должны сегодня и завтра продолжать предвыборную кампанию, поскольку нужно проявить солидарность с полицейскими», — сказал Фийон в эфире France 2.

В четверг вечером предполагаемый террорист обстрелял патрульную машину полиции, после чего ответным огнем был ликвидирован.