Кандидаты в президенты Франции прокомментировали нападение на полицейских в Париже

Кандидаты в президенты Франции Франсуа Фийон, Марин Ле Пен и Эммануэль Макрон прокомментировали нападение на полицейских в центре Парижа.

Ле Пен выразила слова поддержки правоохранительным органам в связи с нападением на полицейских.

«Мои эмоции и солидарность с силами правопорядка, которые снова оказались мишенью», — пишет Ле Пен в Twitter.

Émotion et solidarité our nos forces de l'ordre, à nouveau rises our cible. MLP

— Marine Le Pen (@MLP_officiel) 20 апреля 2017 г.

Фийон отметил необходимость «отдать должное силам правопорядка, которые отдают свои жизни, чтобы защитить наши».

Hommage aux forces de l'ordre qui donnent leur vie our rotéger les nôtres. #Cham sElysees

— François Fillon (@FrancoisFillon) 20 апреля 2017 г.

Кроме того, Эммануэль Макрон выразил свою солидарность с силами безопасности Парижа.

Ce soir, je veux témoigner toute ma solidarité à l’égard de nos forces de l’ordre. ic.twitter.com/aUiBacyw W

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 20 апреля 2017 г.

Ранее сообщалось, что на всём протяжении Елисейских Полей идёт эвакуация людей из общественных мест после перестрелки.