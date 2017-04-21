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Кандидаты в президенты Франции прокомментировали нападение на полицейских в Париже
Кандидаты в президенты Франции Франсуа Фийон, Марин Ле Пен и Эммануэль Макрон прокомментировали нападение на полицейских в центре Парижа.
Ле Пен выразила слова поддержки правоохранительным органам в связи с нападением на полицейских.
«Мои эмоции и солидарность с силами правопорядка, которые снова оказались мишенью», — пишет Ле Пен в Twitter.
Émotion et solidarité our nos forces de l'ordre, à nouveau rises our cible. MLP
— Marine Le Pen (@MLP_officiel) 20 апреля 2017 г.
Фийон отметил необходимость «отдать должное силам правопорядка, которые отдают свои жизни, чтобы защитить наши».
Hommage aux forces de l'ordre qui donnent leur vie our rotéger les nôtres. #Cham sElysees
— François Fillon (@FrancoisFillon) 20 апреля 2017 г.
Кроме того, Эммануэль Макрон выразил свою солидарность с силами безопасности Парижа.
Ce soir, je veux témoigner toute ma solidarité à l’égard de nos forces de l’ordre. ic.twitter.com/aUiBacyw W
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 20 апреля 2017 г.
Ранее сообщалось, что на всём протяжении Елисейских Полей идёт эвакуация людей из общественных мест после перестрелки.
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