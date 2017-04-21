Изучающий терроризм специалист назвал имя мужчины, напавшего на полицейских в Париже

Член программы Университета Джорджа Вашингтона по экстремизму и соруководитель исследования о западных боевиках, воюющих на стороне «Исламского государства»*, в Университете Ватерлоо в Онтарио Амарнатх Амарасингам назвал имя напавшего на полицейских в центре Парижа.

Как сообщил эксперт в своём Twitter, ссылаясь на агентство Amaq, стрелка звали Абу Юсуф и он был из Бельгии.

Ранее прокурор Парижа Франсуа Моленс квалифицировал напавшего на полицейских как террориста. По данным СМИ, французская полиция в настоящий момент проводит обыск в его квартире.