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Изучающий терроризм специалист назвал имя мужчины, напавшего на полицейских в Париже
Член программы Университета Джорджа Вашингтона по экстремизму и соруководитель исследования о западных боевиках, воюющих на стороне «Исламского государства»*, в Университете Ватерлоо в Онтарио Амарнатх Амарасингам назвал имя напавшего на полицейских в центре Парижа.
Как сообщил эксперт в своём Twitter, ссылаясь на агентство Amaq, стрелка звали Абу Юсуф и он был из Бельгии.
Ранее прокурор Парижа Франсуа Моленс квалифицировал напавшего на полицейских как террориста. По данным СМИ, французская полиция в настоящий момент проводит обыск в его квартире.
* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещённая на территории России.
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