СМИ: Напавший на полицейских в Париже мужчина был в базе французских спецслужб

Преступник, атаковавший полицейских в центре Парижа, числился в базе французских спецслужб.

Как сообщает BFM TV со ссылкой на осведомлённые источники, внимание на него в своё время обратила Генеральная дирекция внутренней безопасности Франции. Его подозревали в экстремизме.

Ранее официальный представитель МВД республики Пьер-Анри Бранде заявил, что нападавший целенаправленно атаковал именно полицейских, после чего попытался скрыться, но в результате был ликвидирован.

В настоящее время изучается ряд версий произошедшего, в том числе рассматривается вероятность теракта.