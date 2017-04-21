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СМИ: Напавший на полицейских в Париже мужчина был в базе французских спецслужб
Преступник, атаковавший полицейских в центре Парижа, числился в базе французских спецслужб.
Как сообщает BFM TV со ссылкой на осведомлённые источники, внимание на него в своё время обратила Генеральная дирекция внутренней безопасности Франции. Его подозревали в экстремизме.
Ранее официальный представитель МВД республики Пьер-Анри Бранде заявил, что нападавший целенаправленно атаковал именно полицейских, после чего попытался скрыться, но в результате был ликвидирован.
В настоящее время изучается ряд версий произошедшего, в том числе рассматривается вероятность теракта.
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