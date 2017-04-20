Власти Германии получают информацию о политической ситуации на Украине через супругу Александра Турчинова . Жена главы Совета национальной безопасности Украины (СНБУ) проходит длительный курс лечения в одной клиник ФРГ. Об этом сообщает украинское издание «Вести» со ссылкой на анонимный источник.

Немецкие власти интересуются, в первую очередь, социально-политическим положением дел, вопросами обороны и экономикой. По данным издания, супруга Турчинова лечится от онкологического заболевания.