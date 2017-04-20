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СМИ: власти Германии "используют" тяжелобольную жену Турчинова

СМИ: власти Германии «используют» тяжелобольную жену Турчинова
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Власти Германии получают информацию о политической ситуации на Украине через супругу Александра Турчинова. Жена главы Совета национальной безопасности Украины (СНБУ) проходит длительный курс лечения в одной клиник ФРГ. Об этом сообщает украинское издание «Вести» со ссылкой на анонимный источник.
Немецкие власти интересуются, в первую очередь, социально-политическим положением дел, вопросами обороны и экономикой. По данным издания, супруга Турчинова лечится от онкологического заболевания.
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Александр Турчинов
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