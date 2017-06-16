Порошенко признался в совершении незаконных уколов пациентам больниц

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в молодости ставил уколы пациентам вместо своей жены Марины во время ночных дежурств в больнице. Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

Во время выступления по случаю Дня медицинского работника он заявил, что "нужно очень любить профессию врача, потому что, если ты ее не любишь, ты работать не сможешь".

По словам Порошенко, он "это знает абсолютно точно", потому что "с 18 лет вместе с Мариной, которая тогда была будущим врачом, ходил вместе с ней на ночные дежурства, потому что очень любил ее".

"Мы иногда нарушали инструкции. Я давал ей поспать час и сам ходил, ставил уколы, делал определения, которые делали врачи, и еще тогда понял, насколько это тяжелый и очень благодарный труд", - сказал Порошенко.

В мае сообщалось, что супруга Порошенко выступила на открытии "Евровидения".