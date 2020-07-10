«Опаснее COVID-19»: неизвестный вирус атаковал Казахстан 

Казахстан накрыла новая волна пневмонии — и в этот раз, как заявляют в посольстве Китая , она вызвана неизвестной инфекцией. В дипмиссии призывают власти Казахстана к сотрудничеству в выявлении природы нового вируса и борьбы с ним. Тем не менее в казахстанском Минздраве уверены, что переживать не о чем и вспышка воспаления легких является последствием все того же коронавируса. Вирусолог рассказал «Газете.Ru», какую опасность может представлять новая пневмония.

В Казахстане от пневмонии, вызванной неизвестной инфекцией, погибли уже более 1700 человек — некоторые из них были гражданами Китая. Об этом сообщили в китайском посольстве на территории Казахстана.

«Эта болезнь гораздо опаснее COVID-19», — подчеркнули там.

«Министерство здравоохранения Казахстана и другие агентства проводят сравнительные исследования и пока не могут определить природу вируса, вызывающего данную пневмонию», — также говорится в заявлении дипмиссии.

По данным посольства, в некоторых областях страны ежедневно сообщается о сотнях новых случаев этого заболевания. Так, в регионах Атырау, Актобе и Шымкенте за последнее время зарегистрировали 500 пациентов с новой пневмонией, при этом более 30 из них находятся в критическом состоянии.

Посольство Китая предупредило своих граждан, проживающих в Казахстане, чтобы они реже выходили на улицу и избегали людных общественных мест. Кроме того, там также призвали соблюдать все необходимые профилактические меры — придерживаться дистанции, носить маски, мыть руки и дезинфицировать помещения.

Власти самого Казахстана опровергли опубликованную китайским посольством информацию. В министерстве здравоохранения страны признали, что в Казахстане действительно произошла вспышка «вирусной пневмонии неустановленного происхождения», но уточнили, что местные врачи считают это последствиями все того же коронавируса нового типа.

«Это тот случай, когда коронавирусная инфекция диагностируется клинически и эпидемиологически, но не подтверждается лабораторными исследованиями», — пояснили в минздраве телеканалу CNN.

Однако вирусолог, руководитель лаборатории арбовирусов НИИ вирусологии им. Ивановского Михаил Бутенко заявил «Газете.Ru», что если бы причиной новой пневмонии был коронавирус, то это можно было бы легко зафиксировать, а значит опасность возникновения неизвестной ранее инфекции все же присутствует.

«Если вирус есть и он обладает патогенностью, его в любом случае можно выявить либо с помощью ПЦР-диагностики, либо с помощью теста на антитела. Такого, что вирус безликий — в организме есть, но обнаружить его нельзя — не бывает», — подчеркнул он.

Вместе с тем в администрации столицы Казахстана Нурсултане рассказали, что в июне этого года больных с атипичной пневмонией стало в два раза больше, чем месяц назад.

«Ежедневно в больницы поступает до 200-300 человек. Кроме того, некоторые получают лечение на дому», — отметил глава министерства здравоохранения Алексей Цой на брифинге ведомства.

Он также сообщил, что в июне число всех зарегистрированных случаев пневмонии в стране выросло более чем на 300% по сравнению с тем же месяцем в 2019 году — с 7 964 оно увеличилось до 32 724. При этом смертность от воспаления легких выросла на 129% — с 274 в июне 2019 года до 628 в том же месяце в этом году.

В связи с ростом количества случаев пневмонии в Казахстане с 5 июля объявили второй этап режима самоизоляции, а также ужесточили профилактические меры — приостановили международный рейсы, автомобильные перевозки между регионами, закрыли кинотеатры, салоны красоты и рестораны. При этом власти страны предупредили, что если ситуация продолжит ухудшаться, ограничения могут стать еще более строгими.

В свою очередь в министерстве иностранных дел Китая CNN заявили, что страна намерена сотрудничать с Казахстаном в вопросах здравоохранения и готова предоставить помощь в борьбе с пневмонией, вызванной неизвестным вирусом.