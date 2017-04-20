Суд вызвал Порошенко на допрос по делу об увольнении экс-генпрокурора Украины

Петру Порошенко пришла повестка из Высшего административного суда Украины. Главу государства планируют допросить в рамках дела об увольнении экс-генпрокурора Виктора Шокина. Об этом сообщает телеканал «Громадське ТВ»

«Высший административный суд вызвал бывшего генерального прокурора Украины Виктора Шокина, президента Петра Порошенко и Верховную раду Украины для участия в судебном заседании по рассмотрению дела по иску Шокина Виктора Михайловича к президенту Украины», - говорится в документе.

Шокин был утвержден в должности главного прокурора 10 февраля 2015 года. Соответствующее решение приняла Верховная рада. Кандидатуру генерала предложил Порошенко. 16 февраля 2016 года глава Украины потребовал Шокина подать в отставку. 3 апреля генерал был уволен. 13 марта 2017 года Шокин обратился в суд с требованием признать свою отставку незаконной.