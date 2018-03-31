Франция заявила о готовности к диалогу с Россией

МИД Франции заявил, что готов к конструктивному диалогу с Россией

Франции. Париж сожалеет о решении Москвы выслать четырех французских дипломатов и напоминает о приверженности к ведению диалога с Россией по всему спектру международных вопросов, говорится в коммюнике МИД

Ранее было объявлено, что РФ в качестве ответных мер вышлет четырех французских дипломатов.

"Решение, принятое Россией о высылке четырех членов посольства Франции в России, нас не удивило. Мы можем только сожалеть об этом и напомнить, что Россия отказалась предоставлять ожидаемые объяснения по нападению в Солсбери", — говорится в коммюнике.

"Франция напоминает о приверженности и расположении к конструктивному диалогу с Россией по всему спектру международных вопросов", — отмечается в документе.

Ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия Польша , прибалтийские страны, Украина Молдавия , а также США Канада в понедельник приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом Скрипаля.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.