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Франция заявила о готовности к диалогу с Россией
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МИД Франции заявил, что готов к конструктивному диалогу с Россией 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Париж сожалеет о решении Москвы выслать четырех французских дипломатов и напоминает о приверженности к ведению диалога с Россией по всему спектру международных вопросов, говорится в коммюнике МИД Франции.
Ранее было объявлено, что РФ в качестве ответных мер вышлет четырех французских дипломатов.
"Решение, принятое Россией о высылке четырех членов посольства Франции в России, нас не удивило. Мы можем только сожалеть об этом и напомнить, что Россия отказалась предоставлять ожидаемые объяснения по нападению в Солсбери", — говорится в коммюнике.
"Франция напоминает о приверженности и расположении к конструктивному диалогу с Россией по всему спектру международных вопросов", — отмечается в документе.
Ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия, а также США и Канада в понедельник приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом Скрипаля.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
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