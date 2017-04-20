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США учатся воевать с картонными Т-72
Фото: ТК "Звезда"
Министерство армии США разместило на государственном портале госзакупок тендер на создание полноразмерных макетов российского танка T-72. В объявлении утверждается, что копии российского танка необходимы армии США для проведения военных учений. Отмечается, что полномасштабная модель Т-72 должна иметь корпус из легких взаимозаменяющихся панелей, башня должна поворачиваться на все 360 градусов, а вся модель должна быть чрезвычайно долговечной, но легкой . Вместе с тем макет Т-72 должен иметь реалистичную раскраску российского танка Т-72, которую можно идентифицировать на расстоянии . При этом армии США хочет, чтобы на макете был установлен пулемет 50-го калибра. Модели российского танка должны быть доставлены в Ford Drum, где базируется 10-ая авиабригады армии США. Ранее военнослужащие американского подразделения Феникс 10-й авиабригады доставили в Латвию пять американских вертолетов UH-60 Blackhawk в рамках операции Atlantic Resolve, которая призвана продемонстрировать готовность США и НАТО поддерживать безопасность Европы.
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