В четверг, 20 апреля, ВВС США направили к Корейскому полуострову самолет WC-135 Constant Phoenix, который способен обнаружить и идентифицировать в атмосфере частицы, которые вызваны испытаниями ядерного оружия. Об этом сообщает Life

WC-135 Constant Phoenix или «атомный нюхач» США запустили в связи с подозрениями о скором ядерном испытании Пхеньяном.

«Самолёт специального назначения WC-135 "Финикс" совершил сегодня экстренную вылазку над Восточным морем. Его задача — собрать образцы из атмосферы, чтобы обнаружить и идентифицировать ядерный взрыв», - рассказал источник.

Ранее сообщалось, что Северная Корея по указу главы государства Ким Чен Ына готовится к шестому испытанию ядерного оружия. Предположительно оно может состояться в период с 25 апреля по 9 мая.

Всего с начала 2016 года Пхеньян произвел более 20 ракетных пусков. В воскресенье, 16 апреля, КНДР также попыталась запустить ракету, но, согласно данным ВС США, безуспешно.