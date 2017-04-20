Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал достигнутые с Москвой соглашения по нефти и газу компромиссом и раскритиковал российские СМИ за «измышления». Об этом сообщает БелТА.

«Начинают в СМИ появляться разного рода измышления, кто кого там обманул, что мы опять на коленях что-то просим в России и так далее. Мы ни перед кем никогда не стояли на коленях», - подчеркнул Лукашенко.

Президент Белоруссии напомнил, что, беря у Москвы кредит, Минск платит 4,5–6 процентов годовых. Кроме того, по его словам, первое место по предоставлению кредитов Белоруссии занимает не Россия, а Китай. «Она [КНР] предоставила нам кредитную линию около 15 миллиардов долларов под реализуемые в Беларуси проекты, мы ее до сих пор не выбрали. Самое главное - они нас не упрекают в том, что помогают нам», - отметил он.