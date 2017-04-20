Международный суд ООН разграничил Крым и Донбасс

Международный суд ООН удовлетворил требование Киева и обязал Москву соблюдать права крымских татар и гарантировать обучение на украинском языке в Крыму, но не наложил на Россию никаких санкций по Донбассу. Об этом сообщает «Коммерсант»

Издание отмечает, что сторонам предстоит многолетнее разбирательство по существу. По данным «Коммерсанта», ситуация в Донбассе описывается в судебном заключении «в достаточно обтекаемых формулировках». Судьи лишь напомнили о необходимости выполнения минских договоренностей, не обвинив в их неисполнении ни Москву, ни Киев. «Суд ожидает, что Стороны путем индивидуальных и совместных усилий будут работать над полным исполнением Пакета мер для достижения мирного урегулирования конфликта в восточных регионах Украины», - сказано в документе.

При этом инстанция обязала Москву «воздержаться от ущемления прав крымских татар, разрешить деятельность Меджлиса и обеспечить доступность в Крыму образования на украинском языке». Суд отметил, что сообщества крымских татар и украинцев в Крыму находятся «в уязвимом положении».

Председатель крымскотатарской общественной организации «Милли Фирка» Васви Абдураимов назвал решение суда ООН по меджлису «вмешательством во внутренние дела России». «Если какие-то проблемы существуют у того или иного сообщества на территории любого государства, то уместно ставить вопрос о гарантиях защиты прав этого сообщества. Но заявлять о защите каких-то конкретных организаций - это вмешательство во внутренние дела государства», - пояснил он.

В поданном в январе иске Киев обвинил Москву в нарушении двух договоров: Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. В иске Украины говорится, что Россия якобы нарушила первую конвенцию, «поставляя тяжелые вооружения, денежные и людские ресурсы» ополченцам ДНР и ЛНР. Вторую конвенцию, по мнению украинской стороны, Россия нарушила, «ущемляя права крымских татар и этнических украинцев в Крыму».