Детей в Алеппо заманивали к минированной машине едой

Устроившие взрыв в Алеппо террористы заманили детей к минированной машине, предложив им еду, заявила RT журналист Ванесса Били.

В субботу, 15 апреля, заминированная машина взорвалась рядом с перевозившим беженцев автобусом. Очевидцы рассказали Ванессе Билли, что в пути беженцы были без воды и еды. Незадолго до взрыва один из автобусов остановила машина, пассажиры которой заявили, что везут еду детям. "Затем они вышли из автомобиля и стали кричать: «Где дети? Ведите ваших детей сюда». Эти дети жили в осаде очень долго и давно не ели ни чипсов, ни печенья, и террористы этим воспользовались", — рассказал водитель одного из автобусов.

Люди выбежали из автобуса к машине с продуктами, затем прогремел взрыв. Беженцев, которые попытались убежать от места взрыва, боевики заставили вернуться.

Другой очевидец рассказал, что террористы после взрыва разбросали пакеты с картофельными чипсами, заявив, что это еда для неверных. "Её разбрасывали, а дети подбирали", — рассказал очевидец.

Свидетели также рассказали, что на место взрыва приехали представители организации «Белые каски», которые оказали помощь пострадавшим боевикам, но не помогли беженцам.