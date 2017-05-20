Ким Чен Ын назвал КНДР ведущей ракетной державой Азии

Председатель Трудовой партии Кореи и Госсовета народной республики Ким Чен Ын заявил, что под его руководством КНДР «превратилась в полноценную ядерную и ведущую в Азии ракетную державу».

По словам северокорейского лидера, республике следует «создавать и производить больше мощных систем вооружений чучхейского типа на основе опоры на собственные силы», передает ТАСС со ссылкой на информагентство ЦТАК.

Ким Чен Ын выразил уверенность в том, что дальнейшее развитие ракетных программ позволит КНДР «упрочить позицию непобедимого социалистического государства».

Эти заявления глава республики сделал после встречи и фотосессии с создателями баллистической ракеты средней дальности «Хвасон-12», которых лично пригласил приехать в Пхеньян.

Запуск «Хвасона-12» был осуществлен 14 мая под руководством Ким Чен Ына и оказался, как заверили северокорейские власти, успешным: ракета пролетела 787 км и упала в акватории Японского моря. На ближайшее время запланировано награждение особо отличившихся работников ракетной отрасли, принимавших участие в создании этого снаряда.

Подводя итоги недавнего испытания «Хвасона-12», Ким Чен Ын подчеркнул, что эта ракета предназначена для крупной ядерной боеголовки.