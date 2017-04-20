Соратник Порошенко обвинил Саакашвили в сотрудничестве с Путиным

«Сейчас выходит так, что объединяются против президента [Порошенко] вместе с Путиным. Ну не идет вам это», — заявил парламентарий в адрес Саакашвили.

Отвечая на это, бывший глава Одесской области перешел на крик. «Я не приемлю таких слов, что я объединяюсь с Путиным. У меня нет фабрики в России. Я не торгую с Россией», — громко заметил он.

Также во время телешоу Саакашвили высмеял цитату президента Украины Петра Порошенко о том, что« люди, которые, и собачьей будки не построили», пытаются дестабилизировать ситуацию в стране. «Мой друг Дональд собачьи будки не строит. Небоскребы строит», — подчеркнул бывший президент Грузии.

28 марта стало известно, что Саакашвили стал ведущим нового ток-шоу. По словам бывшего одесского губернатора, программа обещает быть очень острой. «Каждую неделю в этой передаче я буду вам показывать такую Украину, какой ее не показывает больше ни один канал», — пообещал он.

Депутат Рады Барна знаменит тем, что в декабре 2015 года вынес бывшего тогда премьер-министром Украины Арсения Яценюка с трибуны парламента. Во время выступления Яценюка парламентарий подошел к трибуне с букетом роз и попытался оттащить премьер-министра от микрофона, схватив его за причинное место. Позднее Барна объяснил свое поведение желанием обнять главу правительства. «Но он не понял моих объятий, вцепился в трибуну, как хороший хряк в корыто зубами», — сказал парламентарий.

Саакашвили занимал пост главы Одесской области с мая 2015-го по ноябрь 2016-го. Свое решение об уходе с должности он объяснил тем, что сложно исправить ситуацию в одном регионе, когда во всей стране продолжают господствовать коррупционеры. Президент Украины Петр Порошенко утвердил увольнение, а также освободил политика от должности своего советника. С 2004 по 2013 год Саакашвили занимал пост президента Грузии.