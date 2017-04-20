Постпред США при ООН предостерегла Пхеньян от борьбы с Вашингтоном

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли предупредила КНДР, чтобы та не вступала в конфликт с Соединёнными Штатами. Об этом сообщает Associated Press.

«Мы не пытаемся начать борьбу, так что не старайтесь дать нам её», — заявила она.