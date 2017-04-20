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Постпред США при ООН предостерегла Пхеньян от борьбы с Вашингтоном

Хейли предостерегла КНДР от борьбы с Вашингтоном
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Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли предупредила КНДР, чтобы та не вступала в конфликт с Соединёнными Штатами. Об этом сообщает Associated Press.
«Мы не пытаемся начать борьбу, так что не старайтесь дать нам её», — заявила она.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у американцев есть причины беспокоиться из-за возможности начала ядерной войны с КНДР.
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