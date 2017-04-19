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Оскорбивший Путина журналист уволен из Fox News
Руководство Fox News уволило журналиста Билла О’Райли, назвавшего Владимира Путина убийцей. Об этом сообщается в аккаунте Twitter телеканала CNBC.
«После тщательного и внимательного рассмотрения заявлений компания и О’Райли пришли к соглашению, что О’Райли более не вернётся на Fox News», — говорится в сообщении.
Согласно рейтингам, О’Райли – один из самых известных телевизионных журналистов в истории. Ведущий назвал российского президента убийцей 5 февраля во время интервью с главой США Дональдом Трампом. В ответ американский президент заявил, что «США не такие уж невинные, у нас тоже много убийц». 19 апреля газета The Wall Street Journal писала, что причиной увольнения О’Райли могут стать обвинения в домогательствах, прозвучавшие в его адрес от бывших коллег.
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