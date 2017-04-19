Оскорбивший Путина журналист уволен из Fox News

Руководство Fox News уволило журналиста Билла О’Райли, назвавшего Владимира Путина убийцей. Об этом сообщается в аккаунте Twitter телеканала CNBC.

«После тщательного и внимательного рассмотрения заявлений компания и О’Райли пришли к соглашению, что О’Райли более не вернётся на Fox News», — говорится в сообщении.