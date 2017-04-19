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На Украине хотят видеть Тимошенко на посту президента
Украинские граждане хотели бы видеть президентом страны Юлию Тимошенко. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного агентством Z&B Global.
Главой государства руководителя фракции «Батькивщина» хотели бы видеть 12,7% украинцев. Вторую строчку занял нынешний президент Петр Порошенко, за него свои голоса отдали 11,3% респондентов. Тройку замкнул парламентарий Вадим Рабинович с 8,5% голосов. В пятерку также вошли глава Радикальной партии Олег Ляшко (7,9%) и глава «Оппозиционного блока» Юрий Бойко (7,2%). 14,1% граждан Украины назвали «другого кандидата», 12,3% затруднились ответить, еще 13,9% не пришли бы на выборы.
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