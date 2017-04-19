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При химатаке в Идлибе применялся зарин

При химатаке в Идлибе применялся зарин
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Во время химической атаки в сирийской провинции Идлиб использовался зарин или его аналоги. К такому выводу пришли специалисты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом сообщает РИА Новости.
«Биомедицинский материал еще семи пациентов, которые проходят лечение в госпитале, также были исследованы в двух лабораториях ОЗХО. Результаты также показали, что они пострадали от зарина или его аналогов», — говорится в публикации.
Заявление представителей ОЗХО было сделано по итогам первого дня сессии Исполнительного совета в Гааге. 4 апреля химическая атака в городе Хан-Шейхун унесла жизни не менее 89 человек, еще 557 человек пострадали от ядовитых веществ. Ответственность за применение запрещенного оружия Вашингтон возложил на сирийскую армию. 7 апреля американские военные нанесли ракетный удар по авиабазе Эш-Шайрат. В Кремле атаку на Сирию назвали «нападением на суверенное государство под надуманным предлогом». Дамаск отрицает свою причастность к химической атаке.
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