Россия представила в ОЗХО доказательства постановки химатаки в Сирии

По его словам, на заседании Исполнительного совета ОЗХО в Гааге директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов продемонстрировал несколько фотографий с места вероятной химатаки, несмотря на попытки воспрепятствовать этому со стороны представителей ряда стран Запада.

Шульгин рассказал, что Ульянов указал на ряд нестыковок между распространившимися роликами на YouTube и оперативными фотографиями с места инцидента. «Утверждается, например, то, что был использован зарин, одним из симптомов поражения которым являются суженные зрачки. Между тем, на снимках видно, что у детей зрачки расширены», — отметил постпред.

Также он указал на характер воронки, на которую ссылались представители гуманитарных организаций. «След явно не от авиационной бомбы или ракеты, а, скорее, наводит на мысль о том, что был организован взрыв небольшого боеприпаса на земле с добавлением каких-то химикатов», — продолжил Шульгин.

«Словом, видна постановка этого инцидента, возникает законный вопрос о расследовании», — резюмировал дипломат.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва рассматривает инцидент с предполагаемой химической атакой в сирийском Хан-Шейхуне как провокацию, направленную на подрыв перемирия и политического процесса в стране.