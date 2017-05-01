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Блэр поддерживал позицию Трампа в отношении Сирии и КНДР
Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр поддержал позицию президента США Дональда Трампа в отношении Сирии и КНДР.
По его словам, Трамп поступил правильно, разрешив проведение ракетного удара по территории Сирии.
«Мы не можем позволить себе, чтобы Северная Корея заполучила баллистическую ракету с ядерной боеголовкой. Мы просто не можем себе этого позволить. Не сомневайтесь, что мир превратится в очень опасное место, если это произойдёт», — заявил Блэр в интервью Daily Mirror.
Он поддержал действующего премьера Британии Терезу Мэй за попытку выстроить отношения с Трампом, а также сообщил, что до сих пор общается экс-президентом США Бараком Обамой.
«Я был сторонником Хиллари Клинтон, поэтому меня ничего не связывает с Трампом, но очень важно, чтобы у Мэй были хорошие отношения с ним», — заключил экс-премьер Великобритании.
Ранее Блэр объявил о возвращении в политику из-за брексита.
Тереза Мэй Хиллари Клинтон Барак Обама Тони Блэр Еще 1 тег
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