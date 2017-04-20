Главные события у вас в почте
Международный суд ООН разграничил Крым и Донбасс
Первая схватка Украины и России в Международном суде ООН, по сути, завершилась ничьей. Судьи удовлетворили требование Киева ввести в отношении Москвы обеспечительные меры по Конвенции о ликвидации расовой дискриминации, обязав российские власти соблюдать права крымских татар и гарантировать обучение на украинском языке в Крыму. В то же время суд отказал Украине в обеспечительных мерах против России по Конвенции о запрете финансирования терроризм, не наложив на Москву никаких обязательств по Донбассу. Теперь сторонам предстоит многолетнее разбирательство по существу.
Вчера в Международном суде ООН в Гааге огласили первое важное решение по иску Украины против России. Напомним, в поданном в январе исковом заявлении Киев обвинил Москву в нарушении двух договоров: Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 года (ратифицирована Россией в 2002 году) и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года (ратифицирована СССР в 1969 году). Как следует из поданных украинской стороной в суд документов, Россия якобы нарушила первую конвенцию, "поставляя тяжелые вооружения, денежные и людские ресурсы нелегальным вооруженным группировкам, в том числе так называемой Донецкой народной республике (ДНР) и Луганской народной республике (ЛНР)". "Россия знала, что эти группировки осуществляют террористические акты, направленные против мирного населения",-- сказано в исковом заявлении. К терактам, вину за которые, по мнению заявителей, несут власти ДНР и ЛНР, причисляют, в частности, атаку на малайзийский Boeing MH17, подрыв автобуса под Волновахой, обстрел жилых районов Мариуполя и Краматорска, взрыв на митинге в Харькове. Вторую конвенцию Россия, по мнению украинской стороны, нарушила, "ущемляя права крымских татар и этнических украинцев в Крыму".
В соответствии с предъявленными обвинениями Украина выставила перечень из более чем трех десятков требований, которые, по мнению украинской стороны, суд должен был бы адресовать Москве в рамках обеспечительных мер, вводимых на период судебного разбирательства. В списке упоминается "полное и безусловное прекращение" любой поддержки незаконных вооруженных групп на востоке Украины, восстановление контроля над российско-украинской границей на всем ее протяжении, обеспечение права на собрание Меджлиса крымских татар (его деятельность запрещена по решению Верховного суда РФ) и в целом прав нацменьшинств "в оккупированном Крыму", а также выплаты репараций жертвам обстрелов и бомбежек.
На прениях сторон, состоявшихся в начале марта, представители России убеждали судей, что Москву нельзя считать стороной конфликта в Донбассе, а в Крыму с правами человека все в порядке (см. "Ъ" от 10 марта). К некоторым российским аргументам суд в итоге прислушался, отказавшись привлекать Россию к ответственности за "поддержку терроризма" и не наложив на нее никаких обязательств по Донбассу. "Нас это устраивает",-- сказал "Ъ" источник в российской делегации в Гааге.
Ситуация на востоке Украины описывается в судебном заключении в достаточно обтекаемых формулировках. По сути, судьи лишь напомнили о необходимости выполнения минских договоренностей, не обвинив в их неисполнении ни Москву, ни Киев. "Суд ожидает, что Стороны (имеются в виду Россия и Украина.-- "Ъ") путем индивидуальных и совместных усилий будут работать над полным исполнением Пакета мер для достижения мирного урегулирования конфликта в восточных регионах Украины",-- говорится в документе.
В то же время судьи обязали Москву в рамках соблюдения Конвенции о ликвидации расовой дискриминации воздержаться от ущемления прав крымских татар, разрешить деятельность Меджлиса и обеспечить доступность в Крыму образования на украинском языке. Суд отметил, что сообщества крымских татар и украинцев в Крыму находятся "в уязвимом положении".
Председатель крымскотатарской общественной организации "Милли Фирка" Васви Абдураимов решение суда ООН в части деятельности Меджлиса считает вмешательством во внутренние дела России. "Если какие-то проблемы существуют у того или иного сообщества на территории любого государства, то уместно ставить вопрос о гарантиях защиты прав этого сообщества. Но заявлять о защите каких-то конкретных организаций -- это вмешательство во внутренние дела государства. Есть определенный порядок создания, деятельности и закрытия организаций, это внутреннее дело государства, а не вопрос, который должен быть рассмотрен на уровне суда ООН",-- пояснил он в комментарии "Ъ".
Против восстановления деятельности Меджлиса на территории России выступает и сопредседатель организации "Крымские татары -- Крым -- Россия" Шевкет Маметов. "Они (лидеры Меджлиса.-- "Ъ") инициировали этот судебный процесс, чтобы получить гранты от Запада,-- заявил он "Ъ".-- В Крыму права крымских татар полностью обеспечены: наконец принят указ о реабилитации народа, который мы ждали 70 лет, открываются школы, строятся мечети, в том числе Соборная мечеть, в микрорайонах компактного проживания крымских татар строятся дороги, проводят коммуникации. Мы идем вперед, мы развиваемся". По словам Шевкета Маметова, Меджлис за время деятельности в Крыму "за счет простых людей накалял на полуострове обстановку, сталкивая лбами крымских татар со славянами, поддерживал террористические организации вроде "Хизб-ут-Тахрир"". "Мы, крымские татары, против этих кровососов, которые сидели на наших шеях",-- резюмировал собеседник "Ъ".
Несмотря на неоднозначное решение суда, обе стороны вчера настаивали на том, что решение говорит об их победе. Президент Украины Петр Порошенко назвал решение суда "многообещающим". Глава украинской делегации, замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль вчера также заявила, что удовлетворена вынесенным решением. Кремль и МИД РФ вердикт не комментировали, однако глава комитета Совета федерации по международным делам Константин Косачев сказал, что Киев "промахнулся", захотев привлечь Россию к ответственности за "поддержку терроризма".
Теперь сторонам предстоит многолетнее разбирательство по существу.
Галина Дудина, Елена Черненко; Никита Вадимов, Симферополь
Хизб-ут-Тахрир Совет Федерации МИД ООН Еще 1 тег
Оставить комментарий