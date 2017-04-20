Международный суд ООН разграничил Крым и Донбасс

Первая схватка Украины и России в Международном суде ООН , по сути, завершилась ничьей. Судьи удовлетворили требование Киева ввести в отношении Москвы обеспечительные меры по Конвенции о ликвидации расовой дискриминации, обязав российские власти соблюдать права крымских татар и гарантировать обучение на украинском языке в Крыму. В то же время суд отказал Украине в обеспечительных мерах против России по Конвенции о запрете финансирования терроризм, не наложив на Москву никаких обязательств по Донбассу. Теперь сторонам предстоит многолетнее разбирательство по существу.

Вчера в Международном суде ООН в Гааге огласили первое важное решение по иску Украины против России. Напомним, в поданном в январе исковом заявлении Киев обвинил Москву в нарушении двух договоров: Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 года (ратифицирована Россией в 2002 году) и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года (ратифицирована СССР в 1969 году). Как следует из поданных украинской стороной в суд документов, Россия якобы нарушила первую конвенцию, "поставляя тяжелые вооружения, денежные и людские ресурсы нелегальным вооруженным группировкам, в том числе так называемой Донецкой народной республике (ДНР) и Луганской народной республике (ЛНР)". "Россия знала, что эти группировки осуществляют террористические акты, направленные против мирного населения",-- сказано в исковом заявлении. К терактам, вину за которые, по мнению заявителей, несут власти ДНР и ЛНР, причисляют, в частности, атаку на малайзийский Boeing MH17, подрыв автобуса под Волновахой, обстрел жилых районов Мариуполя и Краматорска, взрыв на митинге в Харькове. Вторую конвенцию Россия, по мнению украинской стороны, нарушила, "ущемляя права крымских татар и этнических украинцев в Крыму".

В соответствии с предъявленными обвинениями Украина выставила перечень из более чем трех десятков требований, которые, по мнению украинской стороны, суд должен был бы адресовать Москве в рамках обеспечительных мер, вводимых на период судебного разбирательства. В списке упоминается "полное и безусловное прекращение" любой поддержки незаконных вооруженных групп на востоке Украины, восстановление контроля над российско-украинской границей на всем ее протяжении, обеспечение права на собрание Меджлиса крымских татар (его деятельность запрещена по решению Верховного суда РФ) и в целом прав нацменьшинств "в оккупированном Крыму", а также выплаты репараций жертвам обстрелов и бомбежек.

На прениях сторон, состоявшихся в начале марта, представители России убеждали судей, что Москву нельзя считать стороной конфликта в Донбассе, а в Крыму с правами человека все в порядке (см. "Ъ" от 10 марта). К некоторым российским аргументам суд в итоге прислушался, отказавшись привлекать Россию к ответственности за "поддержку терроризма" и не наложив на нее никаких обязательств по Донбассу. "Нас это устраивает",-- сказал "Ъ" источник в российской делегации в Гааге.

Ситуация на востоке Украины описывается в судебном заключении в достаточно обтекаемых формулировках. По сути, судьи лишь напомнили о необходимости выполнения минских договоренностей, не обвинив в их неисполнении ни Москву, ни Киев. "Суд ожидает, что Стороны (имеются в виду Россия и Украина.-- "Ъ") путем индивидуальных и совместных усилий будут работать над полным исполнением Пакета мер для достижения мирного урегулирования конфликта в восточных регионах Украины",-- говорится в документе.

В то же время судьи обязали Москву в рамках соблюдения Конвенции о ликвидации расовой дискриминации воздержаться от ущемления прав крымских татар, разрешить деятельность Меджлиса и обеспечить доступность в Крыму образования на украинском языке. Суд отметил, что сообщества крымских татар и украинцев в Крыму находятся "в уязвимом положении".

Председатель крымскотатарской общественной организации "Милли Фирка" Васви Абдураимов решение суда ООН в части деятельности Меджлиса считает вмешательством во внутренние дела России. "Если какие-то проблемы существуют у того или иного сообщества на территории любого государства, то уместно ставить вопрос о гарантиях защиты прав этого сообщества. Но заявлять о защите каких-то конкретных организаций -- это вмешательство во внутренние дела государства. Есть определенный порядок создания, деятельности и закрытия организаций, это внутреннее дело государства, а не вопрос, который должен быть рассмотрен на уровне суда ООН",-- пояснил он в комментарии "Ъ".

Против восстановления деятельности Меджлиса на территории России выступает и сопредседатель организации "Крымские татары -- Крым -- Россия" Шевкет Маметов. "Они (лидеры Меджлиса.-- "Ъ") инициировали этот судебный процесс, чтобы получить гранты от Запада,-- заявил он "Ъ".-- В Крыму права крымских татар полностью обеспечены: наконец принят указ о реабилитации народа, который мы ждали 70 лет, открываются школы, строятся мечети, в том числе Соборная мечеть, в микрорайонах компактного проживания крымских татар строятся дороги, проводят коммуникации. Мы идем вперед, мы развиваемся". По словам Шевкета Маметова, Меджлис за время деятельности в Крыму "за счет простых людей накалял на полуострове обстановку, сталкивая лбами крымских татар со славянами, поддерживал террористические организации вроде "Хизб-ут-Тахрир" ". "Мы, крымские татары, против этих кровососов, которые сидели на наших шеях",-- резюмировал собеседник "Ъ".

Теперь сторонам предстоит многолетнее разбирательство по существу.