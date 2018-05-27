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Трампа возмутило молчание ФБР о «российской проблеме»
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Трампа возмутило молчание ФБР о «российской проблеме» 

Газета.Ru 38 минут назад
Фото: Jonathan Ernst/Reuters
Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что ФБР внедрили шпиона в его предвыборный штаб в 2016 году, но не проинформировали его о расследовании "российской проблемы".
"Почему нечестное высшее руководство ФБР или министерства юстиций не связались со мной и не сообщили о фальшивой российской проблеме?", — написал Трамп.
Ранее Трамп заявил, что бывший глава национальной разведки Джеймс Клэппер подтвердил наличие шпиона в его предвыборным штабе в 2016 году.
23 мая Трамп сказал, что если слежка ФБР за его штабом будет доказана, это станет позором для всей страны.
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Комментарии21  Ещё 105 источников 
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