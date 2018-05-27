Трампа возмутило молчание ФБР о «российской проблеме»

Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что ФБР внедрили шпиона в его предвыборный штаб в 2016 году, но не проинформировали его о расследовании "российской проблемы".

"Почему нечестное высшее руководство ФБР или министерства юстиций не связались со мной и не сообщили о фальшивой российской проблеме?", — написал Трамп.

Ранее Трамп заявил, что бывший глава национальной разведки Джеймс Клэппер подтвердил наличие шпиона в его предвыборным штабе в 2016 году.

23 мая Трамп сказал, что если слежка ФБР за его штабом будет доказана, это станет позором для всей страны.