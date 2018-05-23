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Трамп ищет шпионов в своем штабе
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Трамп прокомментировал информацию о слежке ФБР за его штабом 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что если слежка ФБР за его предвыборным штабом в 2016 году будет доказана, это станет позором для всей страны. Об этом сообщает Fox News.
Он также добавил, что конгресс США собирается проверить данную информацию
По его словам, "множество людей говорят о наличие шпиона в штабе Трампа".
Ранее официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что генеральный инспектор министерства юстиции США изучит действия ФБР в отношении предвыборного штаба Трампа в 2016 году.
20 мая Трамп потребовал от министерства юстиций выяснить, вмешивалось ли ФБР в его предвыборную кампанию.
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