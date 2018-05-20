Раскрыто имя информатора в деле о «связи Трампа с РФ»

Вывод сделан на основе анализа выпущенных ранее публикаций в американских СМИ об этом тайном информаторе, имя которого, по требованию ФБР, не называлось.

Как отмечает Intercept, Халпер в настоящее время действительно преподает в Кембриджском университете. Более того, напоминает издание, Халпер предположительно является фигурантом "давно забытого шпионского скандала" президентских выборов 1980 года, когда предвыборная кампания Рональда Рейгана через агентов ЦРУ, направляемых Халпером, была уличена в шпионской операции в администрации Джимми Картера. Операция в том числе предполагала передачу секретной информации о внешней политике Картера представителям кампании Рейгана.

"Таким образом, как оказывается, осведомитель, привлеченный ФБР в 2016 году к сбору информации о кампании Трампа, не был кем-то неизвестным ранее, сверхсекретным лицом, раскрытие которого привело бы к угрозе чьей-то жизни. Совсем наоборот: десятилетия его работы на ЦРУ, в том числе его роль в неэтичной, если не преступной, шпионской операции в ходе президентской кампании 1980 года, достаточно широко известны", — заключает издание.

Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал информацию о том, что ФБР имели осведомителя в его предвыборном штабе, заявив, что если она соответствует действительности, это серьезнее, чем Уотергейтский скандал.