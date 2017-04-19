СМИ узнали секретные планы спасения правительства США после конца света

Один из редакторов американского издания The Week Марк Амбиндер, пишущий также для GQ, проанализировал часть рассекреченных документов ЦРУ , а также других данных, выложенных в общий доступ на портале WikiLeaks . В итоге, Амбиндеру - автору книги "Глубинное государство: Внутри индустрии государственной секретности" удалось приподнять завесу тайны над тем, как именно различные администрации Белого дома собирались восстановить работу своих политических институтов после ядерной войны.

Работа над тем, как обеспечить выживаемость лидеров страны, началась вестись с 1950 гг - со времен начала Холодной войны, когда СССР смог разработать собственное ядерное оружие. Как удалось выяснить журналистам, несмотря на понимание необходимости решения этой важной проблемы, правительства США - одно за другим - крайне халатно относилось к реализации программы по спасению высших лиц государства. Более того, отдавая отчет в необходимости спасения мирного населения в случае массированных ядерных ударов со стороны СССР, Белый дом не предпринимал практически никаких шагов для обеспечения выживания миллионов рядовых американцев.

На протяжении десятилетий лучшие эксперты, работавшие на правительство и ЦРУ, пытались придумать - как спасти президента, высшее военное командование, других высокопоставленных чиновников, и как им потом доказать друг другу, что они - именно те, за кого себя выдают.

Ситуация усугублялась тем, что все эти программы финансировались по остаточному принципу. Ежегодно армия получала миллиарды долларов на обновление и расширение ядерного потенциала страны и лишь миллионы долларов на разработку и реализацию программ по спасению жизней американцев ,в первую очередь - руководства страны.

Это звучит невероятно, но за весь полувековой период Холодной войны, многократно находясь у самой грани начала Третьей мировой войны с массированным использованием ядерного оружия, американским специалистам так и не удалось выработать единую, работающую по сей день, систему гражданской обороны, позволяющую минимизировать потери и максимально быстро восстановить дееспособность США после ядерных ударов по американской территории.

Среди самых оригинальных идей, который предлагали американские эксперты, были и бункеры, и сети подземных укрытий, идентификация друг друга по паролям, и даже управление страной с борта самолета. Но чаще всего даже здравые идеи не находили своего воплощения из-за банальной бюрократизации американского государственного аппарата, недостаточного финансирования и простой человеческой лени - ведомства перекидывали эта задачи друг на друга, надеясь на очередной период "разрядки" с СССР.