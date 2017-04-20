Эдуард Басурин: ВСУ создают исламский батальон

Ежедневно в сводках Вооруженных сил ДНР отмечаются нарушения украинской стороной режима прекращения огня. Приходят данные об обстрелах жилых кварталов, школ и детских садов. Как правило, всё происходит ночью. Как изменилась тактика украинских силовиков, чем сейчас живут военнослужащие народной армии ДНР и почему на стороне Украины воюют радикальные исламисты — в интервью корреспонденту «Известий» Александре Красногородской рассказал официальный представитель Вооруженных сил республики Эдуард Басурин

— Как изменилась тактика наступательных действий украинской армии на территории Донецка?

— Ничего не изменилось. Обстрелы продолжаются, несмотря на все договоренности. Обстреливают, как правило, ночью — в ночное время представители ОБСЕ не могут зафиксировать нарушения. Слышат разрывы, а кто стреляет — понять сложно. Мы к этому уже привыкли.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) по-прежнему работают небольшими группами. Я это называю «разведка боем», они прощупывают нашу оборону. Пытаются приблизиться к нашим позициям и закрепиться. Но пока им это не удается.

— Мы помним недавнее мощное наступление ВСУ в районе между Ясиноватой и Донецком, так называемой дороги жизни. Говорили, что ее в итоге захватили и была попытка окружить город.

— Это дорога не была захвачена — она обстреливалась больше, чем обычно. В итоге мы их всё равно поставили на место, хотя попытка прорыва была.

Пытались захватить Ясиноватское депо, его еще называют Донецким депо. Но никакого контроля не было. Был только обстрел.

Они кричат, что контролируют эту дорогу от Гороловки до Донецка или от Ясиноватой до Донецка. Но та дорога давно уже мертвая, по ней с 2014 года никто не ездит.

— Вы неоднократно утверждали, что на стороне ВСУ воюют исламские радикалы. Откуда у вас эта информация? Какие есть подтверждения?

— Больше скажу: на юге республики, в районе Мариуполя, они создают целый батальон, который курирует офицер нацгвардии Украины. По нашим данным, там находится порядка 500 ваххабитов. Большинство — из чеченских банд, которые воевали еще при Дудаеве. Есть представители из Средней Азии, Ближнего Востока и крымские татары.

— Насколько их методы войны применимы к условиям Донецкой области?

— У чеченских боевиков навыки боя в горах, опыт подрывной работы. Были случаи, когда закладывали мины, фугасы, гибли мирные люди и военные. Возможно, они готовят молодые кадры, которых потом отправляют в Сирию.

— Они имеют отношение к запрещенной в России ИГИЛ

— Нельзя точно утверждать, что именно ИГИЛ контролирует данную базу, потому что если это национальная гвардия, а они вошли в состав МВД Украины, — это официальная часть ВСУ. Еще в 2015 году на Украине был принят закон, по которому любой иностранный гражданин может служить в украинских Вооруженных силах. Как вариант — это именно «обкатка» людей, которых потом будут отправлять в Сирию. Мы не можем утверждать, что заказ на обучение этих бойцов идет откуда-то с третьей стороны. Но известно, что террористы ИГИЛ из Сирии и Ирака еще в 2014 году приезжали лечиться на Украину.

— Есть ли еще какие-то данные относительно связей ВСУ с радикалами ИГИЛ?

— Мы знаем, что для нанесения артиллерийских ударов по территории ДНР использовались боеприпасы с Ближнего Востока, в частности из Ливана. Не секрет, что Украина продавала в большом количестве оружие ИГИЛ, свидетельства о чем сейчас пытаются уничтожить путем подрыва складов с боеприпасами в Балаклее.

Это всё вопросы не столько конкретной войны, сколько большой политики. Украина показывает мусульманским странам свою лояльность и открытость. Оман, Катар, Саудовская Аравия — всё это финансовые доноры.

Самое вопиющее не в том, что исламистские наемники здесь находятся, а в том, что Украина их признает, принимая к себе на службу. Это означает взаимодействие с террористическими организациями с Ближнего Востока. Украина их признает и поддерживает с ними сотрудничество.

— Нахождение «украинских» подрывников на юге области может спровоцировать новые теракты. Вы готовы к этому?

— По методике, которую используют ваххабитские террористические организации, это возможно, хотя им находить здесь единомышленников среди местного населения крайне сложно. Но исключать такую возможность нельзя. Ведь главное — не убить, а посеять страх. Любой теракт — это страх. За счет страха добиться выгодных определенным кругам изменений в самой стране.

— Какие сейчас настроения в рядах Вооруженных сил, что говорят бойцы?

— Все с волнением ждали приближения Пасхи, потому что противник приучил к обстрелам жилых кварталов именно в канун больших православных праздников.

Мы наблюдаем, что количество обстрелов постоянно увеличивается, опять страдает мирное население, участились прямые попадания в жилые дома.

— Нет ли в целом разочарования у бойцов?

— Нет. Есть усталость, чем и страшна окопная война, когда не происходит никаких действий. Так и во все времена было. Нет продвижения ни вперед, ни назад. Мы не можем идти вперед — есть Минские соглашения. По ним же не можем отступать.

В политике не всё сразу делается. Если посмотреть украинскую прессу, то уже есть упоминания ДНР и ЛНР. Уже в ОБСЕ говорят «ДНР и ЛНР». Они постепенно приучают к мысли, что есть территория, которая хочет нормальным цивилизованным путем доказать, что она имеет право жить по тем устоям и правилам, которые определило само гражданское общество. Это критерий демократии в Европе и Америке. Проблема только в утверждении, что мы легитимны, люди, проживающие на этой земле, — легитимны, поэтому с ними нужно разговаривать как с легитимными. Это снова «Минск».

— По данным наших источников, к середине мая ожидается мощное наступление украинской армии. Можете подтвердить?

— Данные разведки я предоставить не могу, но Порошенко утверждает, что все подразделения ВСУ, находящиеся на линии соприкосновения, полностью укомплектованы. Но это неправда. Есть данные, что у них недостаточно личного состава для начала операции, потому что мобилизацию на Украине отменили, а желающих служить по контракту нет.

Турчинов заявлял об успешных испытаниях каких-то видов вооружения. Но всё это целенаправленное сотрясание воздуха для отвлечения внимания граждан Украины от внутренних проблем. Конфликт в Донбассе выгоден украинской власти как объединяющий фактор. Проигрыш или победа здесь — для них очередной повод поднять флаги. Надо понимать, что на Украине вовсю идет подготовка к выборам. Украинским политиканам сейчас нужен дисбаланс внутри страны. Напугать или консолидировать.

— Есть ли планы повысить денежное довольствие военнослужащим?

— Есть, и они обсуждаются, но пока экономическая обстановка очень сложная. Чтобы поднять довольствие, нужны дополнительные деньги. А где их взять? Забрать у бабушки или у вдовы с маленьким ребенком? Абсурд. Желание есть, возможности пока нет.

К этому вопросу нужно подходить дифференцированно. Доплату сделать тем, кто рискует своей жизнью каждый день, сидит в окопах. Им в первую очередь необходимо выплачивать так называемые боевые. Уходишь в тыл — доплаты нет.

— О какой сумме идет речь?

— Доплата исчисляется обычно в процентах от денежного довольствия или оклада. Финансисты любят оперировать цифрами точными, а сумму можно взять с потолка: допустим, 2 тыс. рублей в день или, например, от прожиточного минимума как-то высчитывать. Пока это на стадии обсуждения.