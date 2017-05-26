"Зверь" Трампа не пролез в ворота королевского дворца в Брюсселе

Габариты служебного автомобиля президента США Дональда Трампа не позволили ему въехать в ворота королевского дворца в Брюсселе, где американского лидера в среду принимал король бельгийцев Филипп, сообщила в пятницу газета Libre Belgique.

В результате, по данным издания, Трампу пришлось пересечь королевский двор пешком, что было предусмотрено спецслужбами.