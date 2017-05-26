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"Зверь" Трампа не пролез в ворота королевского дворца в Брюсселе

«Зверь» Трампа не пролез в ворота брюссельского дворца
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Габариты служебного автомобиля президента США Дональда Трампа не позволили ему въехать в ворота королевского дворца в Брюсселе, где американского лидера в среду принимал король бельгийцев Филипп, сообщила в пятницу газета Libre Belgique.
В результате, по данным издания, Трампу пришлось пересечь королевский двор пешком, что было предусмотрено спецслужбами.
Президент США 25 мая участвовал в саммите НАТО в Брюсселе. Служебный автомобиль президента США по прозвищу "Зверь" (The Beast) весом более восьми тонн и длинной 5,5 метра оснащен 20-сантиметровой броней дверей и 12-сантиметровой броней окон. Автомобиль стоимостью 1,2 миллиона долларов США способен выдерживать прямые выстрелы из крупнокалиберного оружия.
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