Порошенко сравнил Россию с «прожорливым крокодилом»

Президент Украины Петр Порошенко во время своего выступления в Королевском колледже международных отношений в Лондоне сравнил Россию с «прожорливым крокодилом», который никогда не соблюдает никаких правил. Об этом сообщает телеканал «112 Украина»

«Черчилль сказал в январе 1942-го: «Каждый надеется, что, если он достаточно накормит крокодила, крокодил съест его позже других». Есть одно место, где эти слова особенно актуальны – это Украина, и тот крокодил, которого многие хотели бы покормить, чтобы он не съел их сегодня – это Россия. Они надеются, если Россия удовлетворит свой аппетит, то она не будет распространять свое влияние дальше. Но я хочу переубедить их: Россия не наестся», - сказал Порошенко.

По словам украинского президента, Россия не верит в демократию, а также в права человека. Порошенко отметил, что единственное, во что верит Москва – это «в доминирование над миром и зону влияния», однако она не играет по правилам.