В Северной Корее в честь дня рождения основателя страны Ким Ир Сена показали постановочное видео ракетных ударов по США. Об этом сообщает Yonhap

По данным агентства, видеозапись продемонстрировали 16 апреля на «гигантском экране» участникам военного парада, посвященного 105-летию со дня рождения Ким Ир Сена.

Ролик демонстрирует, как баллистическая ракета КНДР летит через Тихий океан и поражает некий город в США. Видео завершают кадры сжигания американского флага, наложенные на изображение кладбища.

По информации Yonhap, на постановочной записи была показана баллистическая ракета средней дальности Hwasong-1. Ролик сопровождается торжественной музыкой и хоровым пением.

Ранее стало известно, что ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем «Карл Винсон» направилась из Сингапура к берегам Корейского полуострова. Сообщалось, что это связано с ядерной угрозой, исходящей от Северной Кореи, и наращиванием военного потенциала КНДР. Позже в Вооруженных силах Южной Кореи заявили, что КНДР провела испытания баллистической ракеты, но они оказались неудачными.