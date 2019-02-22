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Порошенко объявил Малевича великим «украинским» художником 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 14 52 минуты назад
Фото: Reuters
Российский и советский художник Казимир Малевич является представителем «украинского авангарда», с таким утверждением выступил действующий президент Украины Петр Порошенко, анонсируя премьеру документального фильма «Малевич» в честь 140-летия художника.
«Спасибо всем, кто работал над созданием этой картины, которая возвращает имя великого художника украинского авангарда в национальную историю и культурное наследие», — написал Порошенко на своей странице в Facebook.
Российский и советский художник-авангардист польского происхождения Казимир Малевич родился в Российской империи, в Киеве, в 1879 году. Написанная в 1915 году картина «Черный квадрат» стала одной из самых знаменитых его работ. Умер в Ленинграде в возрасте 56 лет.
В 2016 году на Украине предлагали дать имя «самого знаменитого киевлянина» — Казимира Малевича — киевскому аэропорту Борисполь.
Газета ВЗГЛЯД перечисляла знаменитостей, которых Киев превратил в «украинцев».
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В мире , Другое , Украина , Казимир Малевич , ПЕТР ПОРОШЕНКО , Деловая газета "Взгляд"
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