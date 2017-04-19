СКР предъявил обвинения двум украинским офицерам

Следственный комитет России заочно обвинил еще двух военнослужащих Украины в запрещенных методах ведения войны, а именно – в обстрелах мирного населения. Об этом сообщается на официальном сайте СК РФ.

«Предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 356 УК РФ (организация применения запрещенных средств и методов ведения войны) командиру 58 отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины полковнику Сергею Заболотному и командиру 16 отдельного мотопехотного батальона 58 отдельной мотопехотной бригады ВСУ подполковнику Олегу Громадскому», - указано в сообщении пресс-службы СК.

По данным следствия, в 2016 году в районе Авдеевки Заболотный и Громадский, а также еще несколько неизвестных военнослужащих использовали артиллерийские орудия по объектам гражданской инфраструктуры.

«Фактически обвиняемые выступили организаторами преступления, так как их должностное положение командиров как раз позволяло влиять и принимать решение об использовании артиллерийского вооружения», - отмечается в заявлении. Также следователи утверждают, что в прошлом году обвиняемые неоднократно проводили обстрелы из тяжелых видов вооружения по гражданским объектам в поселке Спартак Донецкой области и городе Ясиноватая.