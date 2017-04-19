Находящийся с визитом в Японии вице-президент США Майкл Пенс посетил в среду атомный авианосец " Рональд Рейган " на американской базе в Йокосука, где заявил, что КНДР представляет наибольшую угрозу для региона.

"Самой опасной угрозой для (Азиатско-Тихоокеанского региона – ред.) является КНДР", — цитирует Пенса агентство Киодо.

Во время выступления вице-президент не обошел стороной чувствительного для Японии вопроса о спорных с Китаем островах Сенкаку (китайское название Даоюйдяо), подчеркнув, что США рассматривают эту территорию как подпадающую под действие пятой статьи американо-японского договора о безопасности. Пятая статья договора предусматривает защиту Японии вооруженными силами США в случае нападения на нее третьей страны, а также совместное отражение атаки противника на военные объекты США в Японии.

Острова Сенкаку (Дяоюйдао) являются предметом территориального спора между Китаем и Японией. Япония утверждает, что занимает их с 1895 года, в Пекине напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао обозначены как китайская территория. После Второй мировой войны острова находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году. На Тайване и в континентальном Китае считают, что Япония удерживает их незаконно. Токио считает, что Китай и Тайвань стали претендовать на острова с 1970-х годов, когда выяснилось, что их акватория насыщена полезными ископаемыми.

Еще одним сигналом Китаю должно стать заявление Пенса о том, что что США выступают за свободу морской и воздушной навигации в Южно-Китайском и других морях. В Южно-Китайском море Китай ведет работы по созданию насыпных островов, общая территория которых, по данным экспертов США, равна 1170 гектарам.

Пекин создал в акватории Южно-Китайского моря семь искусственных островов, на одном из них построена взлетно-посадочная полоса, которая может быть использована для посадок самолетов палубной авиации. Через Южно-Китайское море проходит почти треть мирового морского грузопотока, а шельф расположенных там островов богат нефтью. На различные территории в этом районе, помимо Китая, претендуют входящие в АСЕАН Бруней, Вьетнам, Малайзия и Филиппины.

В конце 2013 года КНР объявила о создании опознавательной зоны ПВО над Восточно-Китайским морем, где располагаются спорные острова Сенкаку, и потребовала, чтобы самолеты, пролетающие через этот район, докладывали о своем маршруте и радиочастотах.