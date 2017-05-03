США встревожились из-за планов Мадуро созвать Конституционную ассамблею

Американская администрация глубоко встревожена решением президента Венесуэлы Николаса Мадуро созвать Конституционную ассамблею. Об этом, как передает ТАСС, заявил на телефонном брифинге для журналистов заместитель помощника госсекретаря США по делам Западного полушария Майкл Фицпатрик

По его мнению, новый шаг Мадуро «попирает волю венесуэльского народа и еще больше размывает венесуэльскую демократию». Это решение, добавил он, дополняет те усилия Каракаса, которые были направлены на недопущение новых выборов и узурпацию полномочий парламента.

Фицпатрик отметил, что на фоне комплекса взаимосвязанных кризисов в политическом плане режим «поляризовал общество внутри страны, а на международной арене изолировал себя».

Вашингтон продолжает настаивать на том, чтобы Каракас провел «свободные, справедливые и транспарентные выборы в ближайшее время», подчеркнул американский дипломат.

Действия Мадуро Фицпатрик охарактеризовал как новую попытку «изменить правила игры». «Понимая, что его хватка ослабевает, он старается подтасовать карты, гарантировать, что у него и его дружков сохраняется доступ к власти, привилегиям и защите», — считает представитель Госдепа

В понедельник, 1 мая, Мадуро подписал указ о созыве учредительного собрания в стране, которая будет наделена полномочиями вносить изменения в Конституцию.

Оппозиция, которой принадлежит большинство в парламенте, подвергла инициативу Мадуро резкой критике, отказалась ее признавать, сочтя государственным переворотом, и призвала людей выходить на улицы.

В Венесуэле на протяжении нескольких недель продолжаются массовые протесты. Во время столкновений местных жителей с полицией погибли по меньшей мере 29 человек. Граждане недовольны экономической ситуацией и требуют назначения досрочных выборов.