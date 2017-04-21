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Боевики ИГ* взяли на себя ответственность за стрельбу в Париже
Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за стрельбу в центре Парижа, в результате которой погиб один полицейский, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на сайт, связанный с экстремистами.
На Елисейских полях в Париже в четверг вечером произошла перестрелка, в результате которой погиб, по уточненным данным, один полицейский, еще двое получили ранения. Один из нападавших был ликвидирован ответным огнем, второй, возможно, скрылся.
Полиция заявляла, что не исключает на данном этапе никакие версии произошедшего, расследованием занимается антитеррористический отдел парижской прокуратуры.
* Террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации
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