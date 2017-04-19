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Телеканал сообщил о госпитализации Джорджа Буша-старшего

Стало известно о госпитализации Джорджа Буша-старшего
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Бывший президент США Джордж Буш-старший доставлен в больницу. Об этом телеканал ABC News сообщает у себя в Twitter со ссылкой на его пресс-секретаря.
«Бывший президент Джордж Буш госпитализирован, но чувствует себя нормально», — сказано в публикации.
В мире США
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