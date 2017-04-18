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В Госдепе заявили, что не знают местонахождение лидера ИГ
Представитель Государственного департамента США заявил, что у ведомства нет информации о местонахождении лидера террористической организации «Исламское государство»* Абу Бакра аль-Багдади.
«У нас нет никакой информации о местонахождении аль-Багдади, и мы не видели никаких признаков того, что сообщения об этом (задержании) верны», — заявил РИА Новости представитель Госдепа.
Ранее СМИ сообщали, что аль-Багдади якобы задержан в Сирии.
* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещённая на территории России.
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