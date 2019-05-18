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Депутат Рады рассказал о злобности «зелеботов» 

RT на русском + ещё 2 33 минуты назад
Фото: e.murayev Facebook
Депутат Верховной рады Евгений Мураев рассказал о злобности и активности «зелеботов» — сторонников избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Как он написал на своей странице в Facebook, они «злее, чем порохоботы».
«Уже сейчас зелеботы гораздо активнее и злее, чем порохоботы. Новая команда, современные технологии, вера в лидера, а главное, хороший бюджет позволяют массированно атаковать всякого, кто ставит под сомнение непогрешимость Владимира», — отметил он.
По словам Мураева, в настоящий момент уже можно видеть расхождения между предвыборными обещаниями Зеленского и тем, что заявляют «не имеющие никакого политического веса „члены команды Зеленского“.
»Пора обозначить чёткую границу между политикой нового президента и желаниями членов его штаба, которые явно мечтают продолжить дела Порошенко», — заключил он.
Ранее украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявила об отсутствии у Зеленского своей команды.
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Комментарии
В мире , Украина , Владимир Зеленский , Верховная Рада
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