Депутат Рады рассказал о злобности «зелеботов»

Как он написал на своей странице в Facebook , они «злее, чем порохоботы».

«Уже сейчас зелеботы гораздо активнее и злее, чем порохоботы. Новая команда, современные технологии, вера в лидера, а главное, хороший бюджет позволяют массированно атаковать всякого, кто ставит под сомнение непогрешимость Владимира», — отметил он.

По словам Мураева, в настоящий момент уже можно видеть расхождения между предвыборными обещаниями Зеленского и тем, что заявляют «не имеющие никакого политического веса „члены команды Зеленского“.

»Пора обозначить чёткую границу между политикой нового президента и желаниями членов его штаба, которые явно мечтают продолжить дела Порошенко», — заключил он.

Ранее украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявила об отсутствии у Зеленского своей команды.