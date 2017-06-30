Постпред США при ООН обосновала недоверие к Ирану басней о скорпионе и лягушке



Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли поведала в четверг членам Совета Безопасности басню о лягушке и скорпионе, попытавшись таким образом объяснить недоверие к Тегерану и сомнение в его приверженности выполнению соглашения по ядерной программе.

На заседании Совбеза заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман доложил о том, что Иран выполняет свои обязательства в рамках ядерных договоренностей с "шестеркой" (Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция). Участники сделки в ходе дискуссии подтвердили свою приверженность полной реализации соглашения. Взяв слово, постпред США заявила, что тема соблюдения иранским руководством своих международных обязательств напоминает ей басню о скорпионе и лягушке.



"Скорпион попросил лягушку перевезти его через реку, лягушка вполне резонно спросила: "Откуда мне знать, что ты меня не ужалишь?" Скорпион ответил, что в таком случае они оба погибнут, и лягушка согласилась. Она позволила скорпиону забраться на спину, и они начали путь через реку", - начала пересказ басни Хейли.



"Само собой, на полпути скорпион все же ужалил лягушку, - продолжила дипломат. - На последнем издыхании лягушка спросила: "Почему?" Скорпион ответил: "Потому что свойственно мне по природе".





По словам постпреда США, последний доклад генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша , посвященный выполнению ядерных договоренностей, "полон исчерпывающих свидетельств, касающихся природы иранского режима". Она обвинила Исламскую Республику в пренебрежении резолюцией СБ 2231, принятой в поддержку соглашения, раскритиковав Тегеран за проведение ракетных испытаний и сделки с оружием. Кроме того, Хейли утверждала, что Иран играет "деструктивную и дестабилизирующую роль на Ближнем Востоке" - от Сирии до Йемена и от Ирака до Ливана, поддерживая "террористические группы".

Как заявила дипломат, "США больше не будут закрывать глаза на поведение иранского режима". По ее словам, Вашингтон вместе с союзниками будет перехватывать иранские грузы с оружием, запрещенные резолюцией, а также вводить санкции в отношении лиц, которые причастны к нарушению санкционного режима.