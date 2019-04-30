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Зеленский сообщил, что не знаком с Путиным 

Р-Спорт + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Победивший на президентских выборах на Украине Владимир Зеленский в интервью с украинским журналистом Дмитрием Гордоном сообщил, что не знаком с российским лидером Владимиром Путиным.
В эфире телеканала "112 Украина" во вторник Гордон задал Зеленскому вопрос, знаком ли он с президентом РФ.
"Нет. Ну там видел", — ответил Зеленский.
ЦИК во вторник официально объявил Зеленского победителем президентских выборов. Он набрал во втором туре 73,22% голосов, действующий президент Петр Порошенко — только 24,45%.
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В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Дмитрий Гордон , Центризбирком России
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