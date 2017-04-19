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СМИ: Пентагон дважды испытает систему ПРО
CNN узнали о планах Пентагона протестировать американские системы противоракетной обороны.
CNN сообщает, что США форматируют систему ПРО под ракеты Северной Кореи
Американские системы ПРО будут оптимизированы с учетом исходящей от Северной Кореи угрозы на случай необходимости отражения ракетного удара. Как сообщает телеканал CNN, в ближайших планах Пентагона провести сразу два испытания для системы ПРО. Это может произойти уже в мае.
В этих учениях, предположительно, будет использована модернизированная ракета, которую запустят с корабля ВМФ. Прежде такую ракету испытывали в США лишь однажды, если верить официальным данным.
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