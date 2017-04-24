Порошенко обсудил с Тиллерсоном его визит в Москву

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, сообщает пресс-служба украинского президента.

Порошенко выразил соболезнования родным и близким американского представителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ , который погиб в Донбассе 23 апреля.

Также политики обсудили итоги телефонного разговора в нормандском формате 18 апреля и результаты российско-американских переговоров в Москве 12 апреля в ходе визита Тиллерсона.

"Были обсуждены вопросы укрепления стратегического партнерства между Украиной и США и график двусторонних контактов, в том числе на высшем уровне", - сообщает пресс-служба президента Украины.

Кроме того, Порошенко поблагодарил Тиллерсона за "твердую и непреклонную позицию США" в поддержке Украины.

"Стороны выразили обеспокоенность в связи с опасным развитием ситуации на Донбассе и отметили важность выполнения Россией минских договоренностей, прежде всего элементов, касающихся безопасности", - гласит сообщение пресс-службы.

Ранее украинский президент заявил, что в Донбассе идет "настоящая война".