Эксперты вычислили самое дешевое направление для отдыха в мире

Болгарская столица София была признана наиболее бюджетным туристическим направлением мира по версии сервиса Ho a. Об этом пишет газета Daily Star.

Эксперты компании, занимающейся трансфером в аэропортах, вычислили, что отдых в Софии обойдется двоим путешественникам примерно в 47,7 доллара или около 2,7 тысячи рублей. В эту стоимость входят ночь в отеле, ужин, бутылка вина, кофе, коктейли и пиво, а также поездка на такси.

Следом идет Каир с результатом в 48,8 доллара или 2,74 тысячи рублей. Замыкает тройку рейтинга из десяти позиций колумбийский город Картахена (почти 50 долларов, 2,8 тысячи рублей).

На четвертой строчке находится Бухарест. Путешественники смогут отдохнуть в столице Румынии за 54,8 доллара (3 тысячи рублей). Турецкий курорт Анталья с показателем примерно в 55 долларов или 3,1 тысячи рублей занимает пятую позицию.

Во второй половине рейтинга в порядке убывания оказались город Сиемреап (Камбоджа), Киев, филиппинская столица Манила, Мехико и населенный пункт Слима на Мальте.

В пятницу, 14 апреля, стало известно, что специалисты британской компании Post Office назвали болгарский курорт Солнечный Берег самым дешевым местом для пляжного отдыха в Европе.