Встреча Путина и Трампа: в Вене все готово

СМИ назвали возможную дату саммита Путина и Трампа в Вене

Австрия готовится принимать двусторонний саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщает австрийская газета Kronen Zeitung. Встреча намечена на 15 июля, но уже сейчас российские и американские дипломаты на протяжении нескольких дней находились в Вене, уточняя различные детали грядущей встречи.

Кроме того, в Австрию прибыли специалисты служб безопасности обеих держав для подготовки всех необходимых мер.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тем временем сообщил РИА «Новости» , что Кремль пока не готов предоставить информацию относительно встречи Трампа и Путина. Однако же, добавил представитель российского лидера, официально о встрече будет сообщено «по мере готовности».

Кроме того, перед этим Песков заявил, что в ходе телефонных переговоров Путин и Трамп выбрали Вену, столицу Австрии, как место для встречи.

Отметим, что с 1 июля Австрия будет председательствовать в Европейском Союзе . Вена намерена развивать сотрудничество с Россией

«Поскольку Россия играет ключевую роль для стабильности и безопасности в Европе и мире, задачей Австрии будет продолжение развития отношений ЕС и России, основанных на уже сформулированных пяти руководящих принципах»,

— говорится в документе, предваряющем председательство австрийцев.

Как уточняется, австрийская сторона будет председательствовать в ЕС с 1 июля. Она намерена провести встречу министров иностранных дел государств «Восточного партнерства». На ней будут дана оценка сделанного прогресса и обсуждены дальнейшие шаги. При этом война в Донбассе потребует особого внимания — Россия прикладывает серьезные усилия к политическому урегулированию конфликта.

В новые правительства Австрии и Италии, сформированные за последний год и прошедший месяц соответственно, вошли популисты и ультраправые, которые не скрывают своей симпатии к Москве . Президент Австрии Александер ван дер Беллен напомнил, что Россия — это часть Европы, а канцлер альпийской республики Себастьян Курц выразил надежду на постепенное смягчение санкций в отношении России.

8 июня пресс-служба Белого дома сообщила, что Вена готова принять у себя президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина — однако до сих пор встреча не согласована.

Кроме того, отмечается, что Путин обратился к канцлеру Курцу с просьбой поспособствовать встрече с Трампом, и австрийский глава правительства охотно согласился.

Однако у ряда сторонних участников политического процесса в Европе российско-американский саммит в Австрии вызывает опасения и недоверие.

Великобританию беспокоит возможность встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа до саммита НАТО , который пройдет в июле в Брюсселе . Британские СМИ отмечают, что переговоры Путина и Трампа могут изменить отношение главы Белого дома к Североатлантическому альянсу.

Лондон предпочел бы, пишет The Times , чтобы встреча Путина и Трампа тет-а-тет прошла даже после визита президента США в Великобританию 13 июля — при этом варианте «тлетворное влияние Путина» может быть убито в зародыше.

Президент США Дональд Трамп выступил с более обнадеживающей риторикой — 21 июня он заявил на митинге своих сторонников в городе Дулут в штате Миннесота, что американские власти хотели бы улучшить отношения с Россией. Трансляция выступления Трампа была полностью опубликована в президентском твиттере.

«Я скажу вам кое-что. Мы хотим наладить с Россией хорошие отношения», — заявил американский лидер.

Российская сторона надеется на продуктивный и конструктивный диалог с Вашингтоном «по существу». В ходе пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества в китайском Циндао президент России Владимир Путин заявил, что проведет встречу с главой Соединенных Штатов Америки, «как только, так сразу».

«Как только американская сторона будет готова, так сразу эта встреча состоится, ну исходя, конечно, и из моего рабочего графика», — подчеркнул российский лидер.

Глава государства отметил, что место встречи не обсуждалось, однако многие страны «готовы в этом посодействовать — в том числе, и Австрия».