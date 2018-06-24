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Встреча Путина и Трампа: в Вене все готово
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СМИ назвали возможную дату саммита Путина и Трампа в Вене 

Газета.Ru 16 часов назад
Фото: Reuters
Власти Австрии начали подготовку к проведению запланированной на середину июля встречи президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом в Вене. Как сообщают австрийские СМИ, дипломаты обеих стран несколько дней уточняли детали грядущего саммита. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что пока не готов предоставить информацию о встрече.
Австрия готовится принимать двусторонний саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщает австрийская газета Kronen Zeitung. Встреча намечена на 15 июля, но уже сейчас российские и американские дипломаты на протяжении нескольких дней находились в Вене, уточняя различные детали грядущей встречи.
Кроме того, в Австрию прибыли специалисты служб безопасности обеих держав для подготовки всех необходимых мер.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тем временем сообщил РИА «Новости», что Кремль пока не готов предоставить информацию относительно встречи Трампа и Путина. Однако же, добавил представитель российского лидера, официально о встрече будет сообщено «по мере готовности».
Кроме того, перед этим Песков заявил, что в ходе телефонных переговоров Путин и Трамп выбрали Вену, столицу Австрии, как место для встречи.
Отметим, что с 1 июля Австрия будет председательствовать в Европейском Союзе. Вена намерена развивать сотрудничество с Россией.
«Поскольку Россия играет ключевую роль для стабильности и безопасности в Европе и мире, задачей Австрии будет продолжение развития отношений ЕС и России, основанных на уже сформулированных пяти руководящих принципах»,
— говорится в документе, предваряющем председательство австрийцев.
Как уточняется, австрийская сторона будет председательствовать в ЕС с 1 июля. Она намерена провести встречу министров иностранных дел государств «Восточного партнерства». На ней будут дана оценка сделанного прогресса и обсуждены дальнейшие шаги. При этом война в Донбассе потребует особого внимания — Россия прикладывает серьезные усилия к политическому урегулированию конфликта.
Британская газета The Guardian сообщает, что у России появляются «полезные друзья» на Западе после подъема ультраправых политических сил в Италии и Австрии. В последнее время президент России Владимир Путин заручился поддержкой как минимум двух столиц: Вены и Рима.
В новые правительства Австрии и Италии, сформированные за последний год и прошедший месяц соответственно, вошли популисты и ультраправые, которые не скрывают своей симпатии к Москве. Президент Австрии Александер ван дер Беллен напомнил, что Россия — это часть Европы, а канцлер альпийской республики Себастьян Курц выразил надежду на постепенное смягчение санкций в отношении России.
8 июня пресс-служба Белого дома сообщила, что Вена готова принять у себя президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина — однако до сих пор встреча не согласована.
Кроме того, отмечается, что Путин обратился к канцлеру Курцу с просьбой поспособствовать встрече с Трампом, и австрийский глава правительства охотно согласился.
Однако у ряда сторонних участников политического процесса в Европе российско-американский саммит в Австрии вызывает опасения и недоверие.
Великобританию беспокоит возможность встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа до саммита НАТО, который пройдет в июле в Брюсселе. Британские СМИ отмечают, что переговоры Путина и Трампа могут изменить отношение главы Белого дома к Североатлантическому альянсу.
Лондон предпочел бы, пишет The Times, чтобы встреча Путина и Трампа тет-а-тет прошла даже после визита президента США в Великобританию 13 июля — при этом варианте «тлетворное влияние Путина» может быть убито в зародыше.
Президент США Дональд Трамп выступил с более обнадеживающей риторикой — 21 июня он заявил на митинге своих сторонников в городе Дулут в штате Миннесота, что американские власти хотели бы улучшить отношения с Россией. Трансляция выступления Трампа была полностью опубликована в президентском твиттере.
«Я скажу вам кое-что. Мы хотим наладить с Россией хорошие отношения», — заявил американский лидер.
Российская сторона надеется на продуктивный и конструктивный диалог с Вашингтоном «по существу». В ходе пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества в китайском Циндао президент России Владимир Путин заявил, что проведет встречу с главой Соединенных Штатов Америки, «как только, так сразу».
«Как только американская сторона будет готова, так сразу эта встреча состоится, ну исходя, конечно, и из моего рабочего графика», — подчеркнул российский лидер.
Глава государства отметил, что место встречи не обсуждалось, однако многие страны «готовы в этом посодействовать — в том числе, и Австрия».
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