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В команде Зеленского заявили о курсе на «войну с Россией» 

Газета.Ru + ещё 14 32 минуты назад
Фото: Reuters
Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил, что новый глава государства придерживается сохранения курса на "войну с Россией". Это произошло во время эфира на "Громадьске".
"Мы не меняем курс касательно отношения к войне с России, это же война", — отметил Апаршин.
Он отметил, что политика Зеленского, в частности, будет направлена на борьбу с коррупцией в оборонной сфере. Также власти Украины будут держать курс на вступление НАТО.
Ранее сообщалось, что штаб Зеленского поддержал курс украинского лидера Петра Порошенко.
Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Лидером голосования стал Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%. Победителем второго тура выборов, который прошел 21 марта, стал Владимир Зеленский, набрав 73,22% голосов.
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Комментарии
В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , НАТО
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